Фамилията Гийемо тръгва в контраатака срещу Vivendi

Ив Гийемо и фамилия започват да предприемат конкретни мерки срещу атаката към Ubisoft от страна на Vivendi, целяща поглъщането на студиото, предава Reuters. Изданието се позовава на данни от стоковия регулатор AMF, според когото фамилия Гийемо притежава вече 13.6% от дяловете на студиото и 20.03% контролен пакет акции над правото на гласувания на решения. Дали обаче това ще се окаже достатъчно, предстои да разберем, може би още до края на тази година. Vivendi притежава към настоящия момент 27% от акциите на студиото и 24.5% от изборните гласове.

Припомняме ви, че медийният конгломерат Vivendi стартира конкретни действия преди повече от две години, като периодично увеличава дела си в Ubisoft. Гийемо, от своя страна, на няколко пъти говори по темата за своеобразната атака, заявявайки, че под Vivendi, Ubisoft ще загуби своята независимост, а с това и своята идентичност. През последните седмици, слуховете за придобиване на студиото до края на тази година, зачестиха.

В същото време, Ubisoft спечели сърцата на феновете си по време на Е3 с анонса на две големи заглавия: нов Far Cry и нов Assassin’s Creed. Пиратското забавление Skull & Bones, продължението на класиката Beyond Good and Evil, The Crew 2, загатване за нов Splinter Cell, Just Dance 2018, Starlink, представяне на следващия South Park, бяха част от нещата, които студиото представи по време на експото, като коментатори определиха Е3 2017 за най-силното представяне на изложението за Ubi досега.