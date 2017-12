В последните седмици една дискусия циркулира общественото пространство в гейминг света: новите методи за монетизация и „игрите като услуга“ модела срещу традиционните игрови преживявания. И може и мнозина да смятат, че това е излишна дискусия и добрите стари игри ще си останат тук и нищо няма да се променя, то цифрите не грешат: според материал на VG24/7, една четвърт от дигиталните продажби за миналата година са дошли от допълнително съдържание. А самият процес е двупосочен – на издателите им харесва да създадат един свят и да добавят към него съдържание и допълнителна монетизация в продължение на години, а на много геймъри не им се дават $60 за едно заглавие, което го изиграват и чакат следващата игра, предпочитайки игри с постоянен свят и стабилна поддръжка.

Едни от хората, които не възнамеряват да следват пазара изглежда са Sony, ако се доверим на думите на Шон Лейдън, шеф на Sony Interactive Entertainment America. В речта си по време на PSX 2017 той потвърди за пореден път, че компанията е привързана към добрите стари сингъл заглавия с традиционна история, начало и край. Лейдън споделя, че в SCE Worldwide Studios има голяма „отдаденост и любов“ към традиционния начин на разказване на истории и това, което хората наричат „сингълплейър игри“. Sony залага силно на това, защото според него, просто това са нещата, които Sony прави добре. Лейдън добавя, че той няма желание да отиде при екипите и да вметне просто така: „Четох в едно списание за нещо, което наричат „игра като услуга“. Направете ми една от тези“. Вместо това, SIE издават игри, като Horizon Zero Dawn, God of War, Detroit: Become Human, Uncharted, The Last of Us и те ще продължат да се облягат на този модел силно.