Шефът на Xbox увери, че се работи по ексклузиви за конзолата

Ако има нещо, за което Microsoft са били упреквани в последните години нееднократтно е оскъдността на ексклузиви за Xbox. PlayStation винаги са се отличавали с ексклузивите си, които са сериозен довод за това много геймъри да предпочетат именно конзолата на Sony пред тази на Microsoft. Макар и Sony да обявиха, че са взели решение да не показват всичко, което имат като ексклузиви на E3 2017, компанията показа кадри от допълнението към Horizon: Zero Dawn, Detroit Besome Human и DLC за Uncharted 4, новият God of War, римейк на Shadow of the Colossus, както и видео от Spider-Man. Microsoft, от своя страна показаха само Ori and the Will of the Wisps. Има време за всичко. Търпение. Това заяви тази седмица, шефът на Xbox Фил Спенсър в интервю за Waypoint.

От думите му става ясно, че не е фен на „хайп манията“, рядкост в света на видеоигрите днес, където една игра, като Cyberpunk 2077 може да бъде рекламирана години, а даже не знаем кога ще излезе.

„Нашите ексклузивни партньори са много важна част от уравнението. Знам, че има хора, които искат да разберат, че инвестираме в нещо ново. И ние го правим. Съвсем наскоро сключихме такъв договор. От PR гледна точка за мен ще е лесно да ви покажа някакъв трейлър, но знаейки, че играта няма да се появи в близките две-три години, аз не желая да го правя“, обяснява Спенсър.

Той е уверен в убеждението си, че раздувайки нещата рискува да изгуби доверието на потребителите и именно тук се крие същината на въпроса. „Да, знам, че някои могат да кажат: „Това ще ми даде доверие в Xbox…“. Това обаче е подлъгващо и искам просто да заявя, че доверието е ключово за нас, като доставчици на платформата. Важно е за нас, и ние ще направим тази инвестиция. Имаме Sea of Thieves, Crackdown 3, State of Decay 2, Lucky’s Tale, Ori and the Will of the Wisps… Но, да, знам какво ме питате. Питате ме за големите ААА заглавия. Наясно съм и съм отдаден на това“, обяснява Спенсър.