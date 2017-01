Януарските игри в PS Plus вече са тук

Абонатите на PlayStation Plus в Европа вече имат възможност да свалят новите игри от ежемесечния каталог на услугата.

Общо шест заглавия са налични за PS4, PS3 и PS Vita, като за съжаление няма открояващ се хит.

Основните попълнения са приключението Day of the Tentacle Remastered (PS4/Vita) и This War of Mine: The Little Ones (PS4), които трудно могат да се определят като силни заглавия. Освен това, налични са още Blazerush за PS3, The Swindle за трите конзоли, Azkend 2 за PS4/Vita и минималистичната Titan Souls за PS4/Vita.

Като цяло, добрата новина за PS4 собствениците е, че този месец получават пет заглавия. Всички игри вече са достъпни за сваляне.