30-минутен геймплей от Battlefield 1: Nivelle Nights

Анонсирана преди месец, следващата карта за Battlefield 1, Nivelle Nights, първата изцяло окопна карта и първата изцяло нощна такава, получи половинчасово геймплей видео, представящо достойнствата ѝ.

Nivelle Nights разказва за опитите на френската армия да удържи завоюваните позиции край Бют-де-Таюр, като представя мрежа от окопни съоръжения и градски фон, предлагащ множество възможности за укритие. Самият геймплей е от режима Conquest, като картата ще е достъпна за Battlefield Premium членове по-късно този месец. Заедно с нея, феновете на играта ще получат и друга премиумна карта – Prise de Tahure, която подобно на Nivelle Nights, няма точна дата на излизане. Такава няма и анонсираният по-рано тази година втори експанжън за Bf1: In the Name of the Tzar, за която знаем, че ще се появи в края на лятото.