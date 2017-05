Ash of Gods: Redemption с дебют в Steam Greenlight

Руското студио AurumDust обяви, че е качило своята игра, Ash of Gods: Redemption, на страницата на Steam Greenlight. Играта представлява смес между походово RPG и визуална новела, а вдъхновение Ash of Gods, авторите му признават са черпили от азиатските визуални новели и игри, като Banner Saga и The Darkest Dungeon. Играта се разработва за Windows, macOS и Линукс, PS4 и Xbox One, както и за мобилни устройства. AurumDust споделят, че играта трябва да излезе в края на годината.

Разработчиците на Ash of Gods: Redemption разказват, че работата по играта е започнала в далечната 2007г., когато голяма част от историята и комбат системата са били разработени тогава. Играта съдържа също така елементи на типичен roguelike, като направените правилни избори играят ключово значение, а освен от грешно взето решение, героят може да умре в бой, при неправилно управление на ресурси и под.

1 от 4

Освен сингъл кампанията, играта ще включва PvP и PvE мултиплейърни битки, като посредством награди, играещите ще могат да отключват герои и карти, да ги обновяват и за подобряване на тактиките и стратегиите си. В центъра на геймплей механиките се открива надежден AI компонент, който ще се адаптира автоматично към стила на играещия, а хората, работили по музиката на игри, като Bullet Storm, Painkiller, The Witcher, EVE Online, Call of Juarez и Shadow Warrior се обединяват, за да доставят саундтрака на Ash of Gods.

По отношение на тактическите достойнства на играта, това ще е комбинация между походова стратегия и ролева игра с карти, като картите определят стратегията ви, а класовете на героя ви – тактиката на бойното поле.