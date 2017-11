Battlefield 1: Turning Tides с дата на излизане

ЕА обяви тези дни премиерната дата на третия експанжън за Battlefield 1, Turning Tides. Допълнението ще се появи първо за притежателите на Battlefield 1 Premium Pass на 11.12.

Turning Tides ще ви даде достъп до две нови големи карти: Cape Helles и Achi Baba. Новите операции тук ще ви предоставят възможността да се включите в британската атака над Галиполи, като освен това ще получите достъп до шест нови оръжия, нов клас – Infiltrator Elite Class, и това само в първата вълна със съдържание, която излиза с допълнението. Втората, която стартира в първия месец на новата година, ще ви изпрати в Северно море, за да играете на територията на две нови карти: Zeebrugge и Heligoland Blight. Нов самолет и разрушител, нови специализации и режим са само част от това, което ви очаква в Turning Tides.

Заедно с това, вчера стартира периода, в който безплатно може да играете Battlefield 1: They Shall Not Pass и Battlefield 1: In the Name of the Tsar. Първият безплатен период продължава до четвърти следващия месец, а вторият ще се проведе между 08.12 и 10.12. На 27-ми Suez пък получава Frontlines Mode режима, който ще внесе допълнителен екшън в Bf1 ежедневието ви Между 22.11 и 06.12. притежателите на играта ще получат възможността да се включат във Fall of Empires Operation кампанията. Става дума за комбинирането на Operations: Conquer Hell и Iron Walls, вдъхновени от битките за Виторио Венето и офанзивата Мьоз-Аргон.