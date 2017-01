На голямото изложение CES 2017, което тече в момента в Лас Вегас, NVIDIA представи своята нова онлайн услуга за гейм стрийминг GeForce Now за персонални компютри и Mac.

Въпреки, че името на новата услуга съвпада с услугата GeForce Now за конзолите NVIDIA Shield, GeForce Now за PC и Mac принципно се различава. На практика това е програма за наемане на сървъри. На потребителите не се налага да изтеглят приложения за стрийминг и да избират игри от каталог или списък. Сега GeForce Now е поточна гейм-услуга, при която играта се стартира на мощните сървъри на компанията, а геймърите играят отдалечено с помощта на своя стар персонален компютър, но с висококачествена графика.

Всъщност, с NVIDIA GeForce Now геймърите получават видеопотока от сървърите на NVIDIA. На практика е все едно дали се използва вече купена от Steam, Origin или UPlay игра, понеже в GeForce Now тези клиенти са вече инсталирани.

За използването на сървърните мощности трябва да се заплаща немалка цена: 20 часа игра с избрана видеокарта GeForce GTX 1060 струват $25. Ако се избере да се играе с топ-картата GTX 1080, тази сума е достатъчна за само 10 часа. Но това е вариант за получаване на висококачествено видео на по-стар персонален компютър с максимални настройки на графиката. Ще има и по-евтини пакети, а NVIDIA довършва бизнес модела за тази услуга.

NVIDIA GeForce Now започва работа през месец март тази година и е съвместима с PC и Mac компютрите.