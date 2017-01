Deus Ex: Mankind Divided Desperate Measures вече е безплатно за всички

Square Enix анонсира, че съдържанието, което беше включено в предварителната поръчка за Deus Ex: Mankind Divided вече е достъпно под формата на безплатно обновление за всички. Става дума за допълнителната мисия Desperate Measures, компилация от скинове за бронята на Адам Йенсен, пистолет с различен външен вид и бойна пушка, както и три дигитални книги: Deus Ex: Hard Line, написана от Джеймс Суалоу, малка книга с арт илюстрации и The Dawning Darkness – минкомикс.

Публикуването на pre-order съдържанието безплатно, вероятно означава, че скоро може да очакваме анонс на A Criminal Past, следващото DLC за играта. Притежателите на PC версията е нужно да обновят играта, за да получат достъп до новото съдържание, докато закупилите си Xbox One/PS4 версията ще може да свалят играта от съответните дигитални магазини.

Анонсът на Square Enix не беше посрещнат равнозначно в Steam. Докато тези направили предварителна поръчка изразяват раздразнение, че съдържанието, което са си мислели ще е само тяхно достояние, се е оказало достъпно за всички, други се радват на анонса.