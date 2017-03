След като предоставиха подробна информация за следващия голям експанжън за Battlefield 1, EA и DICE публикуваха вчера кратко описание и концептуални рисунки и към следващите допълнения към играта, които са и част от сезонния пропуск за Bf1.

След представянето на френската армия, играта ще представи и руските воини с продължението In the Name of the Tzar. „Станете част от най-големия фронт на Първата световна война с руската армия. Обходете Галиция заедно с хусарите с настъплението на Брусилов. Вземете участие в похода към Албиона в заръзнал архипелаг и се бийте в покритите със сняг измамни склонове на прохода Лупков“, гласи описанието на допълнението.

Следващото DLC към играта е Turning Tides, което ще ви предостави възможността да се включите в сухоземно-морските бойни действия. Качете се на истински разрушител, опитайте се да дебаркирате на сушата и да овладеете позициите на врага. Участвайте в смъртоносния щурм на Зеербрюге и марширувайте с другарите си през първите дни на офанзивата на Галиполи.

Последното допълнение, включено в пропуска носи името, описващо най-точно касапницата на ПСВ – „Апоксалипсис“. „Включете се в най-известните битки на Първата световна война. Завладявайте отчаяно защитаваните земи с брутални инструменти и уникални оръжия, родени от отчаянието и безсилието. Никога преди кошмарните ужаси на Великата война не са били по-близо, докато бавно, но сигурно се впускате в ада. Пригответе се да влезете в Апокалипсиса“.

Настоящото описание на DLC пакетите към играта не бяха единствения анонс, направен от DICE. Двете компании обявиха безплатен уикенд за Xbox One и PC потребителите, който ще се проведе от 03.03. до 05.03. Потребителите на Origin ще получат десетчасов достъп дo пълния мултиплейър и двете карти, както и първите две War Stories в сингъла на играта, а тези от вас, които поръчат играта след уикенда ще запазят прогреса и придобивките си.