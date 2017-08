Dragon Quest Builders, вдъхновената от Minecraft игра, ще получи продължение

Square Enix вече подготвя втората част на Dragon Quest Builders за официално издаване. Продължението на симулатора беше анонсирано от издателя на Dragon Quest фестивала този уикенд в Токио, Япония. На същото събитие беше разкрито и видео, презентиращо геймплея на новата игра.

Първата Dragon Quest Builders се отличи със съчетаването на Minecraft формулата с елементи на обичания RPG стил заедно с комплексен, но интересен сюжет. Изглежда продължението ще надгражда рецептата с някои допълнения и функции. На първо място Square Enix отбеляза способността на героя да се гмурка и плува под водата, както и наличието на мултиплейър режим за максимум четири геймъра. Освен това голяма важност има функцията героят да се рее във въздуха с помощта на импровизиран делтаплан, по подобен начин като в The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Имайки предвид колко е възхитително да обикаляте света на Линк и да гледате земята от въздуха, представете си какво ще е чувството да построите замъка на своите мечти и да го гледате отдалеч.

Заедно с тях ще има и други допълнения като наклонени платформи и възможност да създавате водопади. Вероятно ще има и още новости, но тях ще видим едва когато излезе новата игра.

Dragon Quest Builders ще бъде достъпна за конзолите PlayStation 4 и Nintendo Switch. Официална дата на издаване все още не е обявена.