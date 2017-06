По време на своята презентация на събитието Е3 2017, Bethesda показа специален трейлър, посветен на излизането на мащабното допълнение Morrowind за онлайн ролевата игра The Elder Scrolls Online. По време на представянето Bethesda подчерта, че броят геймъри е надвишил 10 милиона и излизането на допълнението Morrowind е много добре прието от геймърите и стриймърите.

Малко по-късно, създателите на The Elder Scrolls Online съобщиха, че през август ще излезе допълнението Horns of the Reach, а след това и DLC-to Clockwork City.

Новото Horns of the Reach добавя в играта две подземия (Bloodroot Forge и Falkreath Hold), нови приключения, нови предмети, чудовища и достижения. Допълнението Horns of the Reach може да бъде закупено в гейм-магазина. С излизането на HoR, основната игра получава значително обновяване. Ще бъде добавена новата карта за режима Battlegrounds (Arcane University) и нов комплект правила за Battlegrounds (Chaos Ball), нови сгради, мебели, украшения, сандъчета Crown Crates и празнични предмети.

Що се отнася до голямото обновяване Clockwork City, където се крие Сота Сил, вашата помощ е необходима за да се предотврати катастрофата. Допълнението Clockwork City дава над 10 часа ново съдържание, в което скука не се предвижда. И още, Clockwork City е стандартно допълнение към играта и не изисква закупуването на Morrowind.