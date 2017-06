E3 2017: Until Dawn получава VR продължение на име The Inpatient

Студиото Supermassive Games, което направи готиния интерактивен хорър Until Dawn, е готово със следващия VR спин-оф от поредицата.

Новата игра се нарича The Inpatient и събитията в нея се развиват 60 години преди тези в оригинала. Историята се върти около злокобния приют за душевноболни Блекууд, а както Silent Hill, Outlast и The Evil Within ни научиха, от такъв приют никога не излиза нищо добро.

За разлика от Until Dawn: Rush of Blood, която бе on-rails шутър, новата The Inpatient представлява приключение с по-сериозен акцент върху историята.

Студиото Supermassive продължава работа и по експерименталната криминална мистерия Hidden Agenda, която позволява на играчите да контролират хода на историята от телефоните си.