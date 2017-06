Презентацията на Microsoft просто нямаше как да мине без няколко анонса за феновете на Minecraft.

Ако харесвате тази игра, очаквайте интересни и добри новини. Разработчиците обявиха, че още това лято Minecraft ще получи кросплатформен мултиплеър, поддръжката на 4К резолюция, редица графични подобрения и интегриран в играта браузър за сървъри.

Better Together Update

Minecraft е игра, който има версии за всички платформи. Разработчиците отдавна искат да направят така, че геймърите да могат да играят един с друг, независимо какъв компютър и каква операционна система имат. С излизането на Better Together Update за Xbox One, Nintendo Switch, Windows 10, Android, iOS и VR, Minecraft ще може да се играе на различни платформи. Това лято, мобилните версии на Minecraft ще получат обновяването безплатно, а за конзолите Xbox One и Nintendo Switch ще излезе отделна версия, също безплатна за всички, закупили предишна конзолна версия на играта. Всички сега съществуващи светове ще бъдат безпроблемно прехвърлени.

Браузърът за сървъри

Да се играе Minecraft с приятели може с помощта на Realms или на външни сървъри, които предлагат безплатен достъп. С излизането на Better Together Update играта получава вграден браузър за сървъри, с помощта на който необходимият сървър може да бъде намерен директно в играта.

Super Duper Graphics Pack

Тази есен трябва да излезе това безплатно обновяване, което съществено ще подобри графиката на Minecraft. Ще се появи поддръжката на 4K HDR с подобрено осветяване, сенки, водни ефекти и т.н. Очаква се и ново DLC, добавящо динамично осветяване, подобрено движение на листата и тревата и още много други.