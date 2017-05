Броени дни преди началото на E3 събитието през юни, Electronic Arts изненадващо публикува в Twitter мистериозно изображение, което вероятно е свързано със следващата Need for Speed игра.

Макар и на пръв поглед то да е само бял облачен простор, при намаляване на яркостта на преден план излизат силуета на Сиатъл на хоризонта заедно с типичната за града постройка „The Space Needle“. Същото изображение е постнато и от официалния акаунт на Need for Speed в Twitter. Феновете предполагат че именно този американски град ще е точката на събитията в очакваното продължение на франчайза.

EA Games официално потвърди за наличието на следваща Need for Speed игра по-рано този месец, но засега не знаем много. Разработчикът Ghost Games обаче подчерта, че този път програмата няма да изисква постоянна интернет връзка както заглавието от 2015-та. Играта ще има много възможности за персонализация и геймърите ще се наслаждават на горещи гонки с полицията. Засега Electronic Arts е споделила, че следващата Need for Speed ще излезе тази година, но не уточни за кои платформи.

Принципно поредицата Need for Speed се сдобиваше с ново заглавие всяка година, но през 2015 ЕА Games внезапно съобщи, че не възнамерява да издава игра през 2016 и вместо това ще си даде още дванадесет месеца време. Повече детайли за следващата Need for Speed се очаква да разберем на ЕА Play на Е3 2017.