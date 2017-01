Новогодишните празници може и да свършиха, но не и за Electronic Arts, които продължават да радват феновете на техните игри със специална акция в Origin, която ще ви предложи достъп до намалени с до 65% игри на компанията.

Ако все още не сте се сдобили с новия Battlefield, сега е добър момент да го направите. Може да вземете самостоятелно стандартното издание на Battlefield 1 с 40% намаление или в пакет с Titanfall 2 с 50% по-евтино. Сериозни намаления получават и Deluxe и Ultimate (в което получавате достъп до Red Baron Pack, Lawrence of Arabia Pack и Hellfighter Pack пакетите, 5 Battlepacks, достъп до четири експанжъна, нови операции, достъп до руските и френските армии, нови елитни класове и още много допълнително съдържание) изданията. Ако пък сте пропуснали някои от миналите издания на играта, като Battlefield Hardline, 3 или 4, ще може да получите намаление, както за стандартните, така и за премиумните издания на игрите. Тук може да закупите и други минали хитове на компанията, като Sims 4 и различните издания и пакети на играта, Dragon Age – Origins, Medal of Honor, Command and Conquer 3, Dragon Age Inquisitions, Dead Space и много други. Безспорно обаче сериозен интерес представляват офертите за предстоящите хитове на Ubisoft For Honor и Ghost Recon Wildlands. И разбира се тук е безспорния хит на EA FIFA. Определено ще останете доволни да научите, че Deluxe изданието на FIFA 17 получава 38% намаление, което без съмнение е страхотна оферта с доставяните 3000 FIFA Points и един играч от FIFA Ultimate Team Legends.

Пълният списък с оферти може да намерите на страницата на Origin.