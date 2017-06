Get Even с премиерно видео

Тази седмица излезе дебютното видео към хорър-шутъра на Farm 51 и Bandai Namco Get Even. Играта, която е в разработка от повече от три години, ще разказва за човек, събудил се на неизвестно за него място с единствения спомен, че трябва да спаси момиче с привързана към тялото му бомба. „С надпредването ви в играта, истината за вас постепенно ще се разкрие“, допълва официалния анонс на Get Even. Играта трябваше да излезе в края на миналия месец, но бомбените атаки в Манчестър накараха издателя да отложи излизането на Get Even за днес, 23-ти юни, като знак на уважение към жертивте.