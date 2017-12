Ghost of Tsushima ще е най-голямата игра, която Sucker Punch са създавали досега

Тазгодишното издание на PlayStation Experience привлече огромен интерес. Sony подготвя публикуването на няколко ексклузива, които се чакат с все по-голямо нетърпение: нова игра от Дейвид Кейдж, нова игра от създателите на Infamous, нов God of War и нов The Last of Us, Death Stranding, и това са само част от любопитните заглавия, които студиото ще подкрепи в следващите една-две години. По време на експото беше проведена дискусия със създателите на Ghost of Tsushima, Sucker Punch, които споделиха информация за най-новата си игра.

От тях разбираме, че следващата им игра ще е далеч по-голяма от inFamous: Second Son. Вероятно не става дума само за времетраенето, но и за света. Все пак, ако трябва да погледнем назад и сверим часовниците си с How Long to Beat, то се вижда, че времето за изиграване на последният Infamous е средно около 14 часа. Ghost of Tsushima, споделят Sucker Punch е най-красивата и най-голямата игра, която са правили. Разработчиците вече провеждат и живи тестове на боевете. Екипът зад играта е пътувал до Цушима, за да се запознае отблизо не само с терена, но с културата и историята на района, направени са били достатъчно проучвания. Те използват експерти от различни области, като такъв по шинтоизъм и специалист по будизъм. По време на второто си посещение в Цушима, те присъстват на честване, ознаменуващо монголската инвазия в страната.

Що се отнася до това каква е била мотивацията на студиото да се заемат с нещо толкова различно от Infamous, хората от Sucker Punch споделят, че те просто не са били правили нещо от много отдавна . Искали са да пробват нещо различни, осъзнавайки, че тръгват по трънлив път, но в крайна сметка си е струвало и са удовлетворени от решението си.