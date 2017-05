В днешните игри за виртуална реалност се предполага, че ще бъдат играни само от един човек. Правят се някакви стъпки за VR мултиплеър, но засега те са съвсем плахи.

Така например, в играта Keep Talking and Nobody Explodes геймърът с VR шлем обезврежда бомба, а неговите приятели му четат сапьорските инструкции. Има и други екшън игри – например RIGS или идващата Farpoint, но там хората играят в Глобалната мрежа и не се намират в една и съща стая. NVIDIA обаче направи първата голяма стъпка в това направление с демонстрацията на първата в света VR система, предназначена за няколко души.

NVIDIA е една от малкото компании, много активно работещи в разработването на нов хардуер и нови технологии за виртуална реалност. Реализирането на компютърна система, едновременно работеща с няколко VR устройства е сложно, понеже се налага включването на няколко VR шлема, всеки от които не само изисква множество свободни портове, но и голяма изчислителна мощност.

По време на събитието GPU Technology Conference компанията NVIDIA представи първата в света многопотребителска VR работна станция. Това е доста голяма по размери компютърна кутия, в която са поставени четири видеокарти Nvidia Quadro P6000. Използват се шлемовете HTC Vive. Тази система дава възможност на четирима души едновременно да се намират във виртуалната реалност, като физически са разположени в едно неголямо помещение.

Главният архитект на новата VR станция Том Кайе е сигурен, че възможностите на тази технология са безгранични. Става възможно създаването на невиждани досега паркове за виртуални развлечения и още много други.