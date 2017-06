През последните една-две седмици излязоха толкова малко игри, че GTA V на Rockstar, която почти навърши четири години, зае първото място в рейтинга на британския чарт по продажби. Играта явно много се харесва на геймърите, понеже за 13-ти път застава начело на британската класация.

Въпреки че продажбите на GTA V миналата седмица паднаха с 10%, играта се върна на върха на All-Formats UKIE / GfK.

Единствените нови игри в Топ-40 са Dead by Daylight (16 място), Final Fantasy XIV: Stormblood (номер 23) и Ever Oasis (28 място).

Можем да забележим, че Dirt 4 след разочароваща първа седмица, показва устойчивост. Играта Codemasters е на второ място, въпреки че в този мъртъв сезон, нейните продажби миналата седмица паднаха с 49%.

Mario Kart 8 Deluxe се завърна на 5-то място с 45% скок на продажбите, а The Legend of Zelda: Breath of the Wild има цели 68% скок в продажбите, но все още се намира извън границите на топ-12.

Zero Dawn, която бе на първото място миналата седмица, сега изведнъж слезе до 8-мо, Tekken 7 слезе до 10-то, а Wipeout Omega Collection преди три седмици бе на 1-во място, а сега падна чак на 14-то.

Ето как изглежда британският чарт към днешен ден: