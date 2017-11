Hat in Time излиза за конзоли в началото на следващия месец

Авторите на сладурския ретро платформър A Hat in Time ще излезе за PS4 и Xbox One още тази година: на 06.12. Играта вече излезе за персонални компютри в Steam тази есен.

Играта следва приключенията на Hat Kid, момиченце с огромен син цилиндър на главата, което може да пътува през времето и пространството. Вие трябва да ѝ помогнете да спре Mustache Girl от пъклените ѝ планове, пътувайки из множество светове.

„A Hat in Time е 3D платформър в духа на обичаните игри на Rare и Nintendo от ерата на Nintendo 64. Помислете за Banjo-Kazooie, The Legend of Zelda и Super Mario 64, всички те събрани в едно! Както мнозина от вас, ние израснахме с тези игри и останахме омагьосани от вълшебните им светове. Искаме да пресъздадем това чувство на откривателство и въодушевление. Много модерни игри не притежават същата магия, както игрите от 90-те – искаме да променим това“, гласи анонса на играта при влизането ѝ в Kickstarter. И не са само хората от Gears for Breakfast, които искат да върнат тази магия, защото за кратко време те получават вместо исканите $30 000 подкрепа, близо $300 000!