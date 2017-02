Hearts of Iron IV с половин милион продадени копия

Ако някой ви каже, че никой вече не играе „гранд стратегии“, не го слушайте. Наскоро Paradox Intactive публикуваха данни за финансовото си представяне за изминалата година, от които стана ясно, че 2016-та е била изключително успешна за студиото. Тези дни, GameWatcher разкрива и друга подробност за представянето на конкретно заглавие. Излязлата през лятото Hearts of Iron IV се е продала в 500 000 копия до началото на тази година. Хич не е зле за игра в определян от някои като нишов жанр.

„Персоналният компютър си остава основната платформа за игра на заглавия от този тип. Дори жанрове, които традиционно са определяни за нишови могат да привлекат сериозна публика, ако разработчикът се е поветил на качеството, разнообраазието и се е поучил, както от предишния си опит, така и от общността на своите верни фенове. Благодарение на успеха, ние получихме възможността да се възползваме от допълнително време, за да изгладим играта и да добавим някоя и друга нова характеристика. Общността ни си има високи стандарти и ще работим здраво, за да бъдем на висотата на тези изисквания през следващите месеци. Ние искрено желаем Hearts of Iron да е най-доброто, което сме поднасяли на нашите поддръжници“, коментира наскоро шефът на Paradox Франк Уеслър.

Заглавието бе обогатено наскоро с публикуването на Together For Victory и от думите на Уеслър се разбира, че още допълнително съдържание за HoI IV може да се очаква съвсем скоро. А какво е вашето мнение за Hearts of Iron IV? Може да споделите в коментарите.