Horizon: Zero Dawn е най-успешният дебют на ново IP за PS4

Sony и Nintendo влязоха в битка на гиганти с едновременната премиера на Horizon: Zero Dawn и The Legend of Zelda: Breath of the Wild. И докато модерният шедьовър на Ninty уверено се превърна в една от най-високо оценяваните игри на всички времена, то приключението на Guerilla Games също се представя не по-малко силно.

Дебютът на Switch е успешен и Breath of the Wild реализира отлични продажби, но комерсиалният дебют на Horizon: Zero Dawn е по-добър чисто и просто защото по домовете на хората има повече PS4.

Но за какви цифри говорим?

Според Sony, Horizon: Zero Dawn официално е най-успешната премиера на ново IP за конзолата. Преди това този рекорд се държеше от No Man’s Sky, но претенциозната космическа игра отдавна вече не е актуална. Оказва се, че RPG-то на Guerilla Games е и най-добрата премиера за PS4 изобщо от времето на Uncharted 4.

Що се отнася до Breath of the Wild, закономерно цели 78 процента от продадените копия са за Switch, докато 22 процента са за Wii U. Всъщност, тази бройка е малко изненадваща, но е явно, че доста от притежателите на предната конзола са зажаднели за новата игра, която е и нейната лебедова песен.