Оказа се, че последната кампания на Humble Bundle, включваща пакета Humble Freedom Bundle (който сме обсъждали и преди), пожъна голям успех. Компанията обяви вчера, 20-ти февруари, че е продала повече от 200 000 броя от пакета с игри и книги, а даренията са надвишили 6,5 милиона американски долара, които отиват право при организации като Американския съюз на гражданските свободи. ACLU (Лекари без граници) и Международният спасителен комитет също получават част от сумата. Humble ще добави допълнителни триста хиляди долара от клиенти.

Това е значително постижение за Humble Bundle, която принципно дава цялата сума от продаването на подобни пакети на различни благотворителни фондации. Freedom Bundle беше пуснат в отговор на последните и строго критикувани действия на Тръмп. Главното е забраната върху пътуването и имиграцията в САЩ на хора от няколко мюсюлмански страни, дори ако те имат визи или американско гражданство. Организации като ACLU действат активно срещу необичайната забрана, известна вече като „мюсюлмански бан“.

Humble Freedom Bundle се различава малко от типичната „плати, каквото желаеш“ стратегия на компанията. Вместо това, трябва да дарите минимум $30. За тази цена обаче получавате повече от 50 книги и игри, включително някои сравнително известни заглавия като The Witness, Stardew Valley и Song of the Deep.

Основателят на Humble Bundle Джефри Роузен сподели: „Удивен съм от щедростта на разработчиците и авторите, които дариха своите игри и книги, както и от всички фенове, които дадоха тази огромна сума“. Пакетът обаче вече не може да се поръча, тъй като крайният срок изтече преди една седмица.