Industries of Titan – изградете империя на бъдещето

Разработчикът Brace Yourself Games (отговорен заедно с Klei Entertainment за хита Crypt of the NecroDancer) има нова изненада за феновете си. Тази седмица той анонсира своята нова игра, която е коренно по-различна от типичният ритмичен изследовател на гробници в предишното заглавие. Този път е симулация, и то в космоса. Името на играта е Industries of Titan и се отличава със страхотен арт стил.

Industries of Titan изисква от вас да построите метрополис на Титан, една от луните на Сатурн, и с ресурсите на планетата да осъществите мечтата си за футуристичен космически град. Изглежда като смесица между SimCity серията и стратегиите в реално време, тъй като по пътя си напред ще трябва да елиминирате и някои досадни цивилизации, също търсещи територия и ресурси.

Но като че ли най-много точки играта получава заради графичния си стил. Един от разработчиците на проекта, потребител на име Sir_carma – вече доби огромна популярност в интернет благодарение на своите рендери, направени с MagicaVoxel и Unity. Същият този талант виждаме и ексклузивно в Industries of Titan, игра наситена с цвят и детайли.

Все още няма официална дата на издаване на Industries of Titan, но може да следите официалния сайт на проекта и евентуално да се запишете в програмата за ранен достъп. Industries of Titan ще работи посредством Steam, макар че все още не се знае дали само на Windows или и на MacOS и Linux.