Тази седмица студио Tripwire Interactive обяви, че подготвя своята игра Killing Floor 2 за преиздаване на конзолата Xbox One. Тя е вече на почти година от първоначалното си пускане в продажба, но и досега феновете молят разработчика да я адаптира към платформата на Microsoft, за която заглавието така и не излезе.

Изданието за Xbox One ще е почти двойно по-скъпо от това за персонални компютри със Steam, но пък за сметка на това ще съдържа всички DLC пакети като Tropical Bash, The Descent и The Summer Sideshow. Освен това специално за тази конзола потребителите ще се сдобият и с ново, ексклузивно оръжие – „студохвъргачът“. Той изхвърля течен азот, който замразява кръвожадните зомбита, давайки ви възможност да строшите замръзналите неподвижни маси на парчета. The Killing Floor 2 за Xbox One ще донесе и някои козметични допълнения, като нова броня в пет разновидности.

За тези, които са закупили най-новото устройство Xbox One X с допълнителна мощност, ще има дори още една изненада. Killing Floor 2 ще получи и „4К поддръжка, текстури с висока резолюция, по-подробни сенки и още графични подобрения“. За новата конзола обаче играта ще излезе и още по-късно за довършване на преработените текстури.

Очаква се Killing Floor 2 да бъде издадена за Xbox One на 29-ти август, а за новата One X конзола – на 7-ми ноември.