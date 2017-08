Life is Strange: Before the Storm ще поддържа, както PS4 Pro, така и Xbox One X

Както вероятно знаете, в близко бъдеще ще видим не една, а цели две игри по Life is Strange. И докато неизвестните около продължението на оригиналната игра на Dontnod са много, то информацията около тази, по която работят от Deck Nine Games е доста. И тази седмица имаме новина около Life is Strange: Before the Storm.

В интервю с Gamespot Дейвид Хайн, който е продуцент на играта, споделя, че заглавието ще поддържа конзолите от междинно поколение на Xbox One и PS4: Xbox One X и PS4 Pro. Хайн не споделя конкретни подробности, като например, дали това ще означава естествена поддръжка на 4K. Заедно с това, той споделя, че ако не сте играли оригиналната игра и обмисляте коя първа да изиграете, няма да има проблем. „Да, наистина го направихме нарочно – която и игра да играете първо, може да си я завършите спокойно и след това да се прехвърлите на другата игра. Нищо от нашата игра няма да развали усещането от оригиналната игра и все пак ще намерите много познати лица, герои и локации“.

Междувременно, Deck Nine публикуваха ново геймплей видео към играта, което със своите девет минути дава добър поглед над Life is Strange: Before the Storm.

Играта излиза за конзоли и PC на 31.08.