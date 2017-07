Little Nightmares получава своето първо DLC

Tarsier Studios (LittleBigPlanet) пуснаха първото DLC за своя хорър платформър Little Nightmares.

The Depths, както е името на въпросното допълнение, ще представи изцяло нов герой: Runaway Kid. На играещите ще им се наложи да приведат своя герой през водна зона, решавайки загадки, с което ще разчистят пътя му. The Depths ще е първата част от планирания експанжън за играта с името Secret of the Maw.

„В първата част на това приключение, което се развива паралелно с историята на Six, друг затворник, известен като Runaway Kid ще изследва прогнилите и наводнени подземия на страховитото място. За да оцелее, той ще трябва да се справи с водни загадки и да преплува през измамните води, като в същото време избягва The Granny – забравеното чудовище, населяващо злокобните води.