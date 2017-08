Microsoft: Хората си купуват Xbox, защото имаме най-големите ексклузиви

Представител на Microsoft успя за пореден път да предизвика усмивки на лицата на мнозина с изказването, че хората си купували Xbox, понеже компанията има най-големите ексклузиви в каталога си. Изказването беше направено от Арън Грийнберг, маркетинг мениджър към Xbox.

„Хората избират Xbox, защото имаме най-големите заглавия, най-големите ексклузиви, независимо дали сте фен на Halo, Gears of War или Forza. Този празничен сезон, лично аз съм изключително развълнуван, тъй като Xbox One ще е единствената конзола, на която ще може да играете Forza 7, Cuphead и PlayerUnknown’s Battlegrounds. А с дебюта на Xbox One X имаме Super Lucky’s Tale. Но не спираме доту, защото през пролетта имаме Sea of Thieves, State of Decay 2 и Crackdown 3. Така че, в общи линии ние постоянно засипваме нашите фенове с още и още ексклузиви и ще имате тонове страхотни игри да играете“, сподели той по време на специален панел на Microsoft на Gamescom.

Може би Грийнбърг просто прави това, което може най-добре: реклама. GamingBolt припомня, че само за първите си девет месеца, например, Switch ще има повече ексклузиви, отколкото Xbox One ще получи за тази и следващата година заедно. Преди месеци пък стана ясно, че Xbox продължава да изостава сериозно в сравнение с PlayStation, като съотношението в продадени конзоли в САЩ е 2 към 1 в полза на Sony, а в Европа съотношението е 3:1 в полза PS4.