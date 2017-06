Middle-earth: Shadow of War забавена за 10 октомври

Войната ще трябва да почака – Middle-earth: Shadow of War, една от най-очакваните игри на годината, ще се забави.

Досега екшън приключението бе предвидено за 22 август, но вече има нова дата на излизане през есента. Сега играта на Monolith вече е насрочена за 10 октомври. Платформите остават същите – PlayStation 4, Xbox One и PC.

Обяснението на студиото е, че играта се нуждае от повече време за работа, за да достигне високото ниво на качество, което то иска. Все пак, Monolith обещава, че ще ни покаже повече от Shadow of War по време на Е3 2017.

Подобно на своя предшественик Shadow of Mordor, събитията в Shadow of War се развиват преди старта на The Lord of the Rings. В главната роля ще видим рейнджъра Talion, който ще се опита да се промъкне в Мордор. Обещанието е за още по-голяма карта и за завръщане на системата Nemesis, която позволява да покорявате различните оркски банди и техните предводители.