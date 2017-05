Need for Speed 2017 е анонсиран официално

Компанията Electronic Arts заедно със студиото Ghost Games официално анонсира следваща част от Need for Speed. Според разработчиците, противостоянието на състезателите и полицаите в Need for Speed 2017 ще придобие невиждан по-рано в серията мащаб. Известно е, че ченгетата ще се появяват с големи автомобили, сблъсъкът с които трябва да се избягва по всички възможни начини.

Също така, според слуховете, ни очаква смяна на деня и нощта, а разработчиците обещават още състезания върху асфалт и земя, дрифтове, а също се очаква и появата на каньони.

Предоставената тийзър-картина в топли цветове показва автомобила Nissan 350Z, а първият тийзър-трейлър ще бъде показан на 2 юни. И разбира се, необходимо е по време на игра да бъдете постоянно свързани към мрежата!!!