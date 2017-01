По официална информация от производителя, Nintendo Switch поддържа всички видове Micro SDXC карти памет – до толкова памет, че още не е произведена. Според Nintendo, конзолата е съвместима със SDXC стандарта и може да адресира до 2 TB карти. Не че такива се продават на пазара, няма дори и от един терабайт, но като излязат, би трябвало да се поддържат… най-вероятно.

Засега най-голямата SDXC карта памет е с 512 GB пространство, но цената й скача до 200-300 американски долара (в зависимост от пазара). Офертата да се монтира карта, по-скъпа от самата платформа, е крайно неизгодна. Трябва обаче да се има предвид и че не е задължително игрите за Nintendo Switch да се инсталират на системната памет (в сравнение с PlayStation 4 и Xbox One), пък и в платформата са вградени 32 GB постоянна памет. Според Nintendo, паметта не се пълни толкова бързо, но има уловка – някои игри са изключително големи. The Legend of Zelda: Breath of the Wind заема до %40 от вградената памет на Switch, когато е изтеглена от електронния магазин на японската компания. Така че всичко зависи от създателя на играта.

Подобно на Switch, Nitendo Wii U също поддържа външна памет, както и Xbox One. PlayStation 4 обаче не предлага такава функция, но потребителите могат лесно да сменят вътрешния диск на конзолата.