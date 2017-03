Nintendo Switch се радва на по-добър старт в сравнение с предишната конзола Wii U… или поне във Великобритания. GI.biz даде отчет в началото на седмицата, според който платформата е продадена 80 000 пъти в периода на първия уикенд (3-5 март). Това е двойно повече от бройките на Wii U в първите два дена след излизането си през 2012-та година.

От друга страна, Nintendo Switch със своите 80 000 бройки не може да се състезава с 3DS (113 00), да не говорим за PlayStation 4 и Xbox One, които бяха продадени около съответно 250 000 и 150 000 пъти. Въпреки всичко имайте предвид, че тази информация е предоставена от трето лице, а не от официален отчет на Nintendo. Японската компания все още не е обявила продажбите си през първия уикенд за където и да е по света.

В Обединеното Кралство, The Legend of Zelda: Breath of the Wild е второто най-продавано заглавие, непосредствено преди дългоочаквания PlayStation 4 ексклузив на Sony, Horizon Zero Dawn. Почти 80 процента от продажбите на The Legend of Zelda са за Nintendo Switch, а останалите 20 процента се отнасят към копията за Wii U. В Съединените американски щати пък търговецът GameStop коментира, че Switch имаше едни от най-силните начални продажби през последните години, макар че отново нямаме точни числа. Предстои да разберем директно от Nintendo точните данни за продаването на платформата.