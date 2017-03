За любопитна случка, разиграла се по време на GDC 2017 ни разказва Polygon. По време на връчването на наградите на гилдията, Hello Games, автори на No Man’s Sky получили наградата за иновация. Оказало се обаче, че няма кой да я получи, тъй като всички от студиото по това време били… на вечеря.

Тим Шафер, водещ на церемонията, се видял в чудо, когато след обявяване на носителя на тазгодишната награда за иновации, никой не излязъл на сцената. Hello Games пък на свой ред си признават, че въобще не са очаквали да спечелят въпросното отличие. Шафер трябвало да приеме наградата от името на разработчиците.

„Ние… ъ… вечеряхме и разговаряхме как със сигурност няма да спечелим награда“, написа в Twitter по-късно Инес Маккендрик от Hello Games. Впоследствие тя допълни с друг туит, че случката е била доста смущаваща за тях, и все пак, вземайки предвид реакцията на критика и публика към No Man’s Sky, фактът, че хората от студиото не са очаквали да бъдат наградени е разбираем, коментира на свой ред Polygon. Шон Мъри, шеф на Hello Games, коментира на свой ред, че ако организаторите на церемонията е трябвало да го предупредят, че ще печелят някаква награда – нещо, което е явно, че те не са сторили.

Що се отнася до самите награди, голямото отличие на GDC 2017 „Игра на годината“ стана Overwatch. Това е второ признание само за няколко дни след полученото отличие за най-добра игра и на DICE Awards 2017. Пълният списък на наградените по време на GDC 2017 са, както следва:

Best Debut

Firewatch – Campo Santo



Best Audio

Inside – Playdead

Innovation Award

No Man’s Sky – Hello Games

Best Technology

Uncharted 4: A Thief’s End – Naughty Dog

Best VR/AR

Job Simulator – Owlchemy Labs

Best Visual Art

Inside – Playdead

Best Narrative

Firewatch – Camp Santo

Best Design

Overwatch – Blizzard Entertainment

Best Mobile/Handheld Game

Pokémon Go – Niantic

Audience Award

Battlefield 1 – EA/DICE

Game of the Year

Overwatch – Blizzard Entertainment

IGF Award Winners

Best Student Game

Un Pas Fragile



Excellence in Visual Art

Hyper Light Drifter



Excellence in Audio

Gonner

Alt.Ctrl.GDC Award

Fear Sphere

Nuovo Award

Oikospiel Book I



Excellence in Design

Quadrilateral Cowboy



Excellence in Narrative

Ladykiller in a Bind

Audience Award

Hyper Light Drifter



Seumas McNally Grand Prize

Quadrilateral Cowboy