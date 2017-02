Следващият експанжън за Path of Exile ще включва шест нови части

Grinding Gear Games анонсираха най-големия експанжън за F2P RPG заглавието си Path of Exile. The Fall of Oriath ще включва щест действия, започвайки с Act 5, който ще ви отведе на съвсем различна локация – емблематичният Ориат, от който вашият герой е бил прокуден. Действия от 6 до 9 ще ви отведат към вече ви познати места, но тук ще се срещнете с нови босове и ще посетите нови убежища. Последното действие – Act 10 – ви връща към Ориат за последната битка.

Основните ви битки в това допълнение към играта ще са с богове, като след победа на всеки от тях вие ще придобиете силата им. Благодарение на системата Pantheon, тези дефанзивни бонуси ще могат да се разхвърлят из целия град, за да подготвите героя си за бъдещите битки. Заедно с това може да очаквате и нови артефакти, подобрения и различни бонуси. Очакват се и много други характеристики. The Fall of Oriath пристига през юни или юли, като се очаква бета тестовете му да стартират в края на май. Повече за него може да прочетете тук.