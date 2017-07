Path of Exile: The Fall of Oriath с премиера в началото на август

Grinding Gear Games съобщиха, че следващият голям експанжън за Path of Exile, The Fall of Oriath, ще излезе след по-малко от месец: на 04.08.

The Fall of Oriath ще е огромен пакет с изцяло ново съдържание за играта, като ще представи шест съвсем нови действия на историята, нови умения и награди, различен тип снаряжение и аксесоари, системата Pantheon. Пълна промяна претърпява системата за прогреса ви (вече ще отпадне изискването да завършите играта на различна трудност) и значително подобрено общо представяне. Заедно с The Fall of Oriath стартира и Harbinger Challenge League, така че ако сте активно играещи PoE ще е добре да си освободите малко време в началото на август.

1 от 7

Студиото сподели също така че бета тестовете за Xbox One версията на Path of Exile ще започне „съвсем скоро“, без да уточнява с точност кога. Няма и никаква яснота за ориентировъчна дата поне за появата на Xbox One версията на играта официално.