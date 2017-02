PS4 версията на Vikings: Wolves of Midgard излиза в края на следващия месец

Комбат ориентираното RPG на Games Farm, Vikings: Wolves of Midgard, ще направи премиерата си на 24 март за Европа и пет дни по-късно за тази на Северна Америка за платформата на PS4. Вероятно е тогава да се появи и Xbox One версията.

В качеството си на викингски воин или жена-боец, който се връща от лов в селото си, вие го откривате, подложено на атака от Jotun. На вас ще ви се наложи да се биете срещу злите сили, докато в същото време възраждате поселището си. За да направите това, ще ви се налага да събирате руни и да използвате разнообразие от комбат стилове помощта на меч и щит, боен чук, лък и стрела или секира.

Vikings: Wolves of Midgard включва също така онлайн кооперативен режим за двама, New Game+ режим, както и режимът The Trials of the Gods, в който се биете с талази от чудовища и босове, за да печелите руни и оборудване.