PlayStation 4 се оказва все по-голям успех за Sony. Не само в бизнес отношение, но и в битката на Sony с основния конкурент на компанията в конзолния сектор Microsoft. ArsTechica предава, че към настоящия момент PS4 се продава двойно по-добре от последния Xbox от пускането на конзолите през 2013.

Още преди години Microsoft взе решение да прекрати подаването на данни за продажбите на своите конзоли, но наскоро публикуванни данни от SuperData относно продажбите на Nintendo Switch посочват инсталационна база на Xbox One от 26 милиона конзоли и 55 милиона продадени PS4. Цифрите са сходни с посочените от Дениъл Ахмад от Niko Partners, който твърди, че Xbox One инсталациите са между 25 и 30 милиона. Според него е твърде възможно Xbox One да са минали повече от половината бройки продадени бройки PS4, които Sony твърди, че са 53.4 милиона към първия януари тази година.

Кайл Орланд от Ars коментира, че посочените цифри е добре да бъдат анализирани по-подробно. Така например, в посочените от Sony цифри се включват и продажбите на PS4 Pro, а освен това данните са за целия свят. Вземайки предвид, че продажбите на Xbox One в Япония логично са трагични, то на американския и европейския пазар съотношението в продадените конзоли от двете компании не би трябвало да е толкова голямо. Изданието посочва също така, че ако се доверим на статистика от страна на Ubisoft, притежателите на Xbox One конзоли харчат повече за съдържание, отколкото PS4 собствениците, което и подкрепя позицията на Фил Спенсър, шефът на Xbox звеното, от миналата година, когато той заяви, че целта на екипа му не е да се бори със Sony за повече продадени конзоли, а за потребителите.

Все пак, нужно с да се отбележи оскъдността на Xbox One ексклузиви, която едва ли е в полза на Спенсър и думите му. Sony промотира доста добре своята платформа сред разработчиците. Компанията успя да пренесе от PS3 към PS4 изключително успешния ексклузив The Last of Us, краят на Uncharted сериите с Thief End се оказа невероятен успех за компанията, наскоро се появи и дълго чакания The Last Guardian. В това отношение бъдещето не изглежда никак добре за Microoft. Sony предстои да издаде някои сериозни заглавия единствено за PS4, като Horizon: Zero Dawn, новият God of War, The Last of Us: Part II, Spiderman, следващият проект на Хидео Коджима Death Stranding и още няколко заглавия, които ще привлекат все повече геймъри да предпочетат именно Sony пред Microsoft.