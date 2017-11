Shadow of the Colossus с дата на излизане

Paris Games Week започна ударно с много анонси и видеоматериали към игрите, които ни очакват. Sony също бяха тук и представиха част от линията от игри, които ще се появят скоро. Една от игрите за Playstation 4, която се подготвя от известно време е римейка на Shadow of the Colossus. Оригиналната игра, дошла от Team Ico (Ico, The Last Guardian) в Европа преди 11 години, ще направи триумфалното си завръщане.

Sony представи красиво видео към играта и обяви датата на излизане на заглавието: 06.02.2018.

Shadow of the Colossus ще ви срещне със Скитника и неговия верен приятел: конят Агро. Те се впускат в пътешествие, изпълнено с опасности в опит да спасят Моно, момиче, дадено в жертва на колосите. Именно срещу огромните същества ще трябва да се изправи и Скитника, за да спаси Моно. И ако премиерното видео на играта ви изглежда някак не толкова колосално, то вижте по-долу разширен геймплей. Що се отнася до монументалната музика, която придружава премиерното видео на играта, тя е на Ко Отани, композитор на оригиналния Shadow of the Colossus.