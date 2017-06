SNES Mini е официална и включва невиждана досега Star Fox игра

Сред фурора, който NES Mini предизвика, бе въпрос само на време Nintendo да повтори упражнението със следващо поколение конзола. В случая това е обичаната от поколения геймъри SNES, която ще излезе през септември под формата на SNES Mini.

Точната премиерна дата е 29 септември, а конзолата ще включва 21 предварително заредени игри, всяка една от които докосва сърцето на всеки сериозен геймър.

Още по-интересното е, че сред заглавията е и игра, наречена Star Fox 2. Точно така, това е продължението на Star Fox, което така и не видя бял свят навремето. Достъп до него ще получите, след като минете първото ниво на оригиналната игра.

Ето и пълния списък от игри, които идват със SNES Mini:

Contra III: The Alien Wars

Donkey Kong Country

EarthBound

Final Fantasy III

F-ZERO

Kirby Super Star

Kirby’s Dream Course

The Legend of Zelda™: A Link to the Past

Mega Man X

Secret of Mana

Star Fox

Star Fox 2

Street Fighter 2 Turbo: Hyper Fighting

Super Castlevania 4

Super Ghouls ‘n Ghosts

Super Mario Kart

Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars

Super Mario World

Super Metroid

Super Punch-Out!!

Yoshi’s Island