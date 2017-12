Sony обявиха, че са продали над 70.6 милиона PS4 и 2 милиона PS VR

В официално съобщение до медиите, което цитираме Sony Interactive Entertainment (SIE) обяви нов рекорд в историята на компютърната система за забавление PlayStation4 , системата за виртуална реалност PlayStation VR (, както и на софтуерните заглавия за PS4 и PS VR:

В световен мащаб общите продажби на дребно на PS4 надхвърлиха 6 милиона броя, считано към 3-ти декември 2017.

В световен мащаб са били продадени над 8 милиона копия PS4 софтуерни заглавия. Тук се включват продажбите на дребно и дигиталните игри продадени в PlayStation Store, считано към 3-ти декември 2017.

Базирани на високото качество на PS4, продажбите на дребно на PS VR в световен мащаб надхвърлят 2 милиона броя, считано към 3 декември 2017.

150 заглавия стартираха на PS VR, отбелязвайки световни продажби над 2 милиона копия. Тук се включват продажбите на дребно и дигиталните игри продадени в PlayStation Store, считано към 3-ти декември 2017.



“Щастливи сме от факта, че толкова много хора се забавляват с уникалната система за игра – PlayStation 4, както и с утвърждаващата се технология PlayStation VR, която продължава да набира мощ,” споделя Андрю Хаус, председател на Sony Interactive Entertainment. “Голяма е признателността ни към фенове и партньори! Всички те ни оказаха подкрепа още от старта на PlayStation през 1994 и чрез тях, PlayStation се превърна в една от най-големите гейминг мрежи в света. Ще продължим да работим в тясно сътрудничество с нашите партньори. Това ще помогне за запазване на стабилното ни развитие и поддържането на системата PS4 като най-доброто място за игра.”

От гледна точка на софтуерни заглавия, портфолиото на PS4 ще продължи да се разширява със списък от игри като God of War, Detroit: Become Human, Spider-Man, Shadow of Colossus, Dreams, Days Gone (SIE WWS), Far Cry 5 (Ubisoft) и Monster Hunter: World (Capcom). В момента се разработват над 130 игри и видеа за платформата PS VR и те ще стартират до края на 2018. Тук се включват заглавия като The Inpatient и Bravo Team (SIE WWS), предоставящи уникално VR изживяване.

SIE ще продължи да развива и подобрява системите PS4 и PS VR и ще осигури на потребителите забавление, което е възможно само и единствено с PlayStation.