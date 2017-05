South Park: The Fractured But Whole с премиера през октомври

След няколко забавяния и перипетии в разработката, South Park: The Fractured But Whole най-после има дата на излизане. Играта ще излезе за конзоли и персонални компютри на 17.10.

Първоначално играта трябваше да се появи още миналата година, но след две забавяния, тя ще излезе чак в края на тази година. Продължение на The Stick of Truth, The Fractured But Whole ще ви отведе към супергеройски подвизи с Куун и други познати ви герои от емблематичните серии с пиперлив и „политически некоректен“ хумор. Получавате възможността да създадете свой собствен герой с уникална история, да майсторите предмети, да изпитате изцяло нова комбат механика и да се насладите на забавна история, достойна за South Park сериите. Играта излиза в четири варианта: стандартно издание, златно, златно с метален обков и колекционерско, като предварителната поръчка ще ви донесе и пакетът Towelie: Your Gaming Bud.