Похвално е когато игрови студиа решат да се включат в благородна инициатива. Видяхме подобни жестове в последните няколко години от Wired Productions, издатели на The Town of Light, 11 bit Studios, авторите на This War of Mine, както и Behaviour Digital (Dead by Daylight). Тази седмица е ред на Square Enix да обяви подобна инициатива.

Издателят обяви, че дарява $25 000 на Jed Foundation, като част от кампанията Your Friend, Me, свързана с излизането на Life is Strange: Before the Storm. Компанията обяви, че това е усилие, което цели да покаже „силата и важността на приятелството“ като насърчава общността на сериите да публикуват кратки видеоклипове, в които описват как истинското приятелство с техен другар е повлияло на живота им. Square Enix обещават, че ще дарят по пет долара за всяко видео от старта на #LifeisStrange и #YourFriendMe. Компанията започна веднага своята кампания, като сложи специално оборудвани фото будки в близост до сградата, в която се провежда GameStop 2017 Expo в Лас Вегас. JED е неправителствена организация, която се бори за промотирането на емоционалното здраве и защита на тинейджъри от рисково поведение и суицидално поведение.