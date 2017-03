The Franz Kafka Videogame излиза в началото на следващия месец

Тези, които харесват абсурдната проза на Франц Кафка ще имат най-после своя игра с The Franz Kafka The Video Game. Играта, която бе анонсирана преди почти четири години и трябваше да излезе през 2014г., най-после ще направи премиерата си за мобилни платформи и PC на шести април.

Играта, издавана от Daedalic Entertainment е разработена от автора на забавната Hamlet or the Last Game without MMORPG Features, Shaders and Product Placement Денис Галанин (mif2000).

„Героят К. получава внезапна покана за назначение. Това събитие променя из основи живота му, карайки го да поеме на дълъг път. За негова изненада, светът отвъд родината му изглежда доста по-необичаен, отколкото смятал преди. Заедно с вашия герой, вие ще преживеете една уникална атмосфера на абсурди, сюреализъм и абсолютна несигурност“, споделя автора на играта, описвайки целта на Franz Kafka The Video Game.