The Legend of Zelda: Breath of the Wild е последната игра на Nintendo за Wii U

Иновативен контролер, дузина невероятни ексклузиви и тъжната чест да бъде една от най-недооценените конзоли в историята – това е само част от наследството на Wii U, чиято последна почест ще бъде отдадена от предстоящата The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Екшън приключението, което още от сега прави силна заявка за игра на годината, ще стане последното направено и издадено от Nintendo заглавие за Wii U. Играта трябва да се появи на 3 март заедно с новата хибридна конзола Switch. От там насетне, всички следващи заглавия на японските гении ще бъдат правени само за новата система.

С това Wii U ще отбележи и още един неочакван и тъжен факт, ставайки единствената конзола в славната хардуерна история на Nintendo, която няма собствена ексклузивна The Legend of Zelda игра.

Въпреки, че софтуерната поддръжка на Wii U ще спре, онлайн услугите ще продължат. Това означава, че геймърите ще моат да купуват игри от eShop и Virtual Console, както и ще могат да играят мултиплейър, при това безплатно. Хитове като Mario Kart 8 и Splatoon все още се радват на особено силни онлайн общности.

Switch ще има глобална премиера на 3 март, а The Legend of Zelda: Breath of the Wild ще излезе в същия ден както за Switch, така и за Wii U.