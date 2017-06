The Mage’s Tale излиза през октомври

Подземното VR приключение на InXile Entertainment The Mage’s Tale излиза в края на юни – на 20-ти. Заглавието цели да свърже The Bard’s Tale 3: Thief of Fate и The Bard’s Tale 4, като се издава за Oculus Rift. Играта ще предложи над 10 часа изживяване във виртуална среда, от първо лице, позволявайки ви да бродите из тъмниците, решавате загадки, правите заклинания и се биете.

The Mage’s Tale започва с похищението на вашия учител и наставник, Алгуин, от злия магьосник Гауфрой, а вашата ззадача ще е да го освобите от плен. За тази цел ще трябва да пребродите 10 смъртоносни тъмници, в това число и каналите на Скара Брей. „Спускайки се в мрака на дълбините, вие откривате и овладявате нови и непознати сили, древно вместилище и могъщи заклинании, които ви помагат да побеждавате и най-силните противници. Може и да сте започнали като чирак, но, за да спасите вашия наставник, това ще трябва да се превърне във вашата Mage’s Tale“, гласи анонса на играта.