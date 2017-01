Valve публикува списъка с най-продаваните игри в Steam. Подредени в четири категории – Platinum, Gold, Silver и Bronze – тук намираме някои очаквани заглавия, а в някои от тях и неочаквани попадения. Всяка една от игрите, включени тук са със сериозни намаления, като част от зимната промоция на платформата, така че е добре да побързате, ако искате да притежавате някоя от тях.

В „платинената“ категория откриваме имената на Dark Souls 3, Fallout 4, No Man’s Sky, Tom Clancy’s The Division, Total War: Warhammer, The Witcher 3: Wild Hunt, Rocket League, XCOM 2, Grand Theft Auto 5, CS:GO и DOTA. В по-ниската категория, определена, като „златна“ личат имената на Rainbow Six: Siege, DOOM, ARK: Survival Evolved, Warframe, Stellaris, Stardew Valley и Rise of the Tomb Raider. Необичайно изглежда присъствието в по-долната категория – „сребърна“ – на игри, като Rust, Cities Skylines и Watch Dogs 2, както и последния Deus Ex – Mankind Divided.