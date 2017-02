VR играта по Psychonauts ще излезе на 21 февруари

Psychonauts е добре познато име на феновете на екшън платформинга, а едноименната игра от 2005 г. и до днес има култов статус. А докато чакаме нейното продължение, по което в момента се работи, ще видим спин-оф с името Psychonauts in the Rhombus of Ruin.

Играта се прави ексклузивно за шлема PlayStation VR и ще излезе на 21 февруари.

Тя има свързваща роля, защото събитията в нея се развиват непосредствено след края на Psychonauts и преди старта на Psychonauts 2. Вдъхновена от Бермудския триъгълник, играта ще ни предложи поредица от физични пъзели и възможност да манипулирате средата и предметите около вас, благодарение на психичните сили на главния герой Raz.

Както и в първата игра, той ще може да използва дарбите си, за да вижда света през очите на другите, както и ще владее телекинеза и пирокинеза.

И всичко това – във виртуална реалност.

Вижте трейлъра на Psychonauts in the Rhombus of Ruin тук.