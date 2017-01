We Are Chicago с премиера в началото на следващия месец

Не са много видеоигрите, които имат социална роля и разчитат повече на своето послание и отпечатък, отколкото на геймплея и визията си. That Dragon, Cancer, This War of Mine, Depression Quest са едни от редките примери за този род игри. Такава без никакво съмнение е и We Are Chicago, която разказва за живота на афро-американците в Чикаго, където убийствата заплашват сигурността на хиляди невинни хора. 500 са били убийствата в града за миналата година, свързани основно с гангстерски банди и нападения с цел грабеж, като по данни на CNN са регистрирани средно по 82 престрелки на седмица.

В главната роля в играта е Арън и неговото семейство, които трябва да се справят с реалността в Ингълууд. Тази седмица Culture Shock Games съобщиха и премиерната дата на играта. Тя ще излезе в началото на февруари – на девети – за персонални компютри.