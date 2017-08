Microsoft отдавна обеща на своите потребители поддръжка на клавиатура и мишка в Xbox One и по всичко личи, че наближава моментът, когато Xbox One, Xbox One S и Xbox One X ще могат нормално да работят с клавиатура и мишка.

Тази възможност бе забелязана в бета-версията на Minecraft за Xbox One, а сега се тества обновяването Better Together Update. за Xbox One, Windows 10 и Android.

Всички, които вземат участие в отворените бета тестове на Minecraft, могат да включат мишката към Xbox One и да играят с периферия, по-типична за феновете на PC Master Race. Засега не всичко е удобно, но това е бета версия и новата функционалност сега се тества и настройва.

Microsoft разбира, че мишката и клавиатурата могат да дадат значително преимущество на геймърите, особено при екшъните от първо лице. Ето защо софтуерният гигант ще тества по-различни игри, при които геймърите с геймпади ще играят само срещу геймъри с геймпади. Същото важи и за клавиатурите.

Мненията на потребителите се разделиха. Някои геймъри не искат в своите конзоли браузъри, офис програми, текстови процесори и т.н., понеже именно това виждат цял ден. Другите потребители обаче нямат нищо против да използват конзолата и като съвсем нелош персонален компютър.